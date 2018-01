Roma, venduta a 36 milioni la vecchia sede di Forza Italia in via dell'Umilità: diventerà un hotel extra-lusso

Martedì 16 Gennaio 2018, 12:07

A due passi dalla Fontana di Trevi, le stanze in cui un tempo si discuteva di politica diventeranno un rifugio extralusso per turisti e vacanzieri. Addio alla vecchia sede nazionale di Forza Italia in via dell'Umiltà, nel cuore di Roma.



L'immobile - più di 6.500 metri quadri divisi su otto piani, di cui uno interrato - è stato acquistato dalla fondazione Enpam per 36 milioni di euro. A gestire l'operazione è stato il gruppo Antiorion Sgr, interamente posseduta dalla

fondazione dell'ente previdenziale dei medici. La sede che ha ospitato la formazione "azzurra" del partito di Silvio Berlusconi (fu inaugurata il 15 dicembre 1993) era ormai chiusa da diversi anni, da quando cioè nel giugno del 2013 il partito trasferì il proprio quartiere generale a piazza San Lorenzo in Lucina, risparmiando sul contratto di locazione.



Ora nello stabile di via dell'Umiltà sarà realizzato un albergo di lusso con 30 camere, 18 appartamenti temporanei, un ristorante insieme a una serie di servizi di alta gamma. L'apertura è prevista entro dicembre 2019.