In vacanza con Barbie: in Sardegna una casa per vivere una settimana come la bambola cult

di Paolo Travisi

Giovedì 22 Marzo 2018, 07:58

Una vita da Barbie. Non è una scelta estetica per apparire sempre giovani e biondissime, ma un'opzione per le prossime vacanze estive. L'idea stavolta non viene dall'America, patria della bambola e neanche dal Giappone, dove il fenomeno del cosplay fa tendenza tra i giovani, ma dalla Sardegna. A Pula infatti, il villaggio vacanze Forte Village offre alle bambine dai 2 ai 10 anni ed alle loro mamme, la possibilità di vivere per una settimana nella casa di Barbie.