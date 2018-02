Sabaudia perde la battaglia legale per ville dei Vip: le dune restano ai privati

Martedì 6 Febbraio 2018, 16:36

Il Comune di Sabaudia non può accampare nessun diritto di proprietà sulle splendide dune di macchia mediterranea dove negli anni sono state costruite molte ville dei vip. Il regime fascista, con regio decreto, aveva costituito il Comune pontino prendendo pezzi di territorio dai Comuni limitrofi ma non il relativo patrimonio. Ragion per cui il Comune di Terracina aveva il diritto di vendere nel 1952 i fondi di Ponte, Pantanelli e i tumuleti del lago di Paola.



La Cassazione per questa ragione ha così messo fine a un contenzioso pluridecennale, con decine di parti in causa, iniziato nel 1962, con cui l'amministrazione locale chiedeva la restituzione dei terreni ai proprietari di ville e resort. Tra questi, dalla famiglia Fendi, al presidente del Coni Giovanni Malagò, a Francesco Totti.



Respingendo il ricorso del Comune di Sabaudia, la suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Latina che nel 2011 aveva ribaltato la decisione del giudice onorario che invece aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto di compravendita con il quale il Comune di Terracina aveva venduto i suoi fondi a una società immobiliare nel 1952, ordinando la restituzione dei terreni, salva intervenuta usucapione.



Le sentenze della corte d'appello di Latina, prima, e della Cassazione (sentenza n. 2805 della seconda sezione civile) poi, si fondano sulla distinzione tra bene demaniale e bene patrimoniale. In sostanza, il regio decreto del 1933 con il quale era nato il Comune di Sabaudia dalla bonifica dell'agro pontino, aveva trasferito i beni demaniali, sui quali è sorta la nuova città, ma non prevedeva alcuna cessione di beni patrimoniali dai Comuni limitrofi.